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05:56, 12 октября 2023Россия

Россиянам назвали порядок действий при зачислении чужих денег на карту

Юрист Гусятников: присваивать себе поступившие на счет деньги нельзя

Фото: Мария Девахина / РИА Новости

Старший управляющий партнер юридической компании PG Partners Петр Гусятников в беседе с «Прайм» рассказал, что неважно, откуда идет зачисление средств на банковскую карту — их нельзя присваивать себе.

Мошенники проделывают маневр с переводом несколько раз до тех пор, пока не получится запутать цепочку переводов.

Вернуть поступившие средства лучше обратившись в банк. Нужно написать заявление с просьбой вернуть деньги на счет, с которого они поступили. На СМС от незнакомцев также реагировать нельзя.

Запись телефонных разговоров может защитить от мошенников. Этот и другие способы обезопасить себя россиянам назвал основатель агентства недвижимости «Этажи» Данис Латыпов,

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    Юлия Мискевич
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