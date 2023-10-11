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14:37, 11 октября 2023Среда обитания

Названы способы защититься от мошенников при покупке квартиры

«Секрет фирмы»: запись разговоров при покупке квартиры защитит от мошенников

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

Запись телефонных разговоров может защитить от мошенников при покупке квартиры. Этот и другие способы обезопасить себя россиянам назвал основатель агентства недвижимости «Этажи» Данис Латыпов, передает издание «Секрет фирмы».

Если во время сделки купли-продажи появилось подозрение, что продавец — мошенник, следует поговорить с ним на данную тему. Можно рассказать о своем беспокойстве и упомянуть известные схемы мошенничества. Реакция подозрительного продавца может выдать его намерения. Если он начнет манипулировать, угрожать или давить на жалость, высока вероятность обмана. В таком случае сделку следует прекратить.

При решении продолжить сделку эксперт советует собирать доказательства на случай возникновения проблем или спорных ситуаций в процессе сделки. Помимо записи разговоров, стоит переодически делать скриншоты раздела с отображением звонков. Отдельно нужно позаботиться о безопасности этих данных — к примеру, хранить их на внешних носителях.

По словам Латыпова, зачастую мошенники требуют дополнительные суммы для завершения сделки. Если продавец вызывает подозрения, от передачи денежных средств нужно отказаться. Эксперт также рекомендует проверить личность возможного мошенника через правоохранительные органы.

Ранее сообщалось, что пенсионерка из Саратова поговорила с мошенником по телефону и лишилась квартиры. Россиянка также потеряла свои сбережения.

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    Александра Качан
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