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12:06, 12 октября 2023Мир

Посол Израиля в России назвал условие для ударов по Ирану

Посол Израиля в России Бен Цви: при приближении Ирана к границе мы ответим

 Фото: Amir Cohen / Reuters

При приближении Ирана к границе израильская сторона готова нанести ответные удары. Об этом заявил посол Израиля в России Александр Бен Цви, сообщает корреспондент «Ленты.ру».

«На данный момент это политическое и экономическое сотрудничество [ХАМАС и Ирана]. У нас есть другие методы борьбы с этим, не военные, а дипломатическое. Но если кто-то приблизится к нашей границе, ответ [на действия Тегерана] будет однозначно», — рассказал посол.

Ранее ведущий научный сотрудник Центра исследований проблем безопасности РАН политолог Константин Блохин рассказал «Ленте.ру», что США придется вовлечься в войну в Израиле в случае расширения зоны конфликта и, в частности, участия в нем Ирана.

При этом он выразил уверенность, что сейчас для участия США в конфликте «нет никакого резона», так как, по мнению Блохина, «Израиль способен разобраться с ХАМАС самостоятельно, причем в кратчайшие сроки».

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    Максим Габриелян
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