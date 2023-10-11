Названо условие вовлечения США в войну в Израиле

Политолог Блохин: США вовлекутся в войну в Израиле при расширении зоны конфликта

США придется вовлечься в войну в Израиле в случае расширения зоны конфликта и, в частности, участия в нем Ирана. Об условии вовлечения Вашингтона в боевые действия «Ленте.ру» рассказал ведущий научный сотрудник Центра исследований проблем безопасности РАН политолог Константин Блохин.

«Если будет расширяться зона конфликта, например, в войну Израиля будет втянут Иран, то США придется втянуться в этот конфликт, потому что будет существовать угроза национальной безопасности Израиля», — заявил эксперт.

Если расширится зона конфликта, если туда войдет Иран, который рассматривается США как угроза Израилю, то США придется втягиваться в боевые действия Константин Блохин ведущий научный сотрудник Центра исследований проблем безопасности РАН политолог

При этом он выразил уверенность, что сейчас для участия США в конфликте «нет никакого резона», так как, по мнению Блохина, «Израиль способен разобраться с ХАМАС самостоятельно, причем в кратчайшие сроки».

«Если сравнивать потенциал сил ХАМАС и Израиля, то Израиль реально доминирует, у него абсолютное превосходство во всем», — заключил собеседник «Ленты.ру».

Утром 7 октября ХАМАС атаковало Израиль. По территории страны выпустили около 3000 ракет. Представители движения объявили о начале военной операции. Вооруженные люди также проникли на территорию Израиля и захватили не менее 130 заложников. Тель-Авив назвал нападение войной. В ответ Израиль начал операцию «Железные мечи» в секторе Газа.