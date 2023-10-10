Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
16:07, 10 октября 2023Мир

Захарова заявила об угрозе катастрофы из-за конфликта Израиля и Палестины

Захарова: из-за войны в Израиле региону может грозить гуманитарная катастрофа

Фото: Mahmoud Issa / Reuters

Из-за конфликта Израиля и Палестины региону может грозить гуманитарная катастрофа, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Трансляция брифинга доступна на сайте российского внешнеполитического ведомства.

«[Прекращение огня] позволит (...) прекратить страдания гражданского населения, обеспечить его эвакуацию через гуманитарные коридоры из зоны боевых действий и предотвратить сползание ситуации к общерегиональной гуманитарной катастрофе», — сказала она.

При этом Захарова отдельно обратила внимание на слово «катастрофа», подчеркнув, что речь идет не о гуманитарном кризисе или чрезвычайной ситуации, поскольку война в Израиле касается судеб миллионов людей.

Материалы по теме:
«Мы на пороге глобальной войны» Почему Израиль оказался не готов к атаке ХАМАС и чем опасен конфликт в секторе Газа?
«Мы на пороге глобальной войны»Почему Израиль оказался не готов к атаке ХАМАС и чем опасен конфликт в секторе Газа?
Сегодня
«Боевики целились в тех, кто пытался сбежать» Что выжившие участники рейва в Израиле рассказывают об атаке ХАМАС?
«Боевики целились в тех, кто пытался сбежать»Что выжившие участники рейва в Израиле рассказывают об атаке ХАМАС?
Сегодня

Также Захарова отметила, что риски втягивания третьих сторон в конфликт между Израилем и Палестиной остаются высокими и снижения напряженности не ожидается.

Ранее о тяжелых последствиях войны в Израиле для Киева заявлял журналист CNN Стивен Коллинсон. По его словам, в американских политических кругах будет чаще звучать утверждение, что Белому дому нужно сделать выбор в пользу Израиля и перенаправить туда помощь, которую планировалось отправить на Украину.

Утром 7 октября ХАМАС атаковало Израиль. По территории страны выпустили около 3000 ракет. Представители движения объявили о начале военной операции. Вооруженные люди также проникли на территорию Израиля и захватили не менее 130 заложников. Тель-Авив назвал нападение войной. В ответ Израиль начал операцию «Железные мечи» в секторе Газа.

Что думаешь? Оцени!
    Варвара Кошечкина
    Обсудить
    Последние новости

    Война Израиля и ХАМАС взвинтила цены на оружие и нефть. Как боевые действия повлияли на мировую экономику?

    Бывший футболист сборной России рассказал о зависимости от азартных игр

    «Калашников» досрочно поставил ракеты для «Стрелы-10»

    Фигуранта дела о «Левом сопротивлении» освободили из-за состояния невменяемости

    Пара продала маску для темных ритуалов за бесценок и подала в суд на антиквара

    Слухи о похищении Слепакова боевиками ХАМАС опровергли

    Деятельность российских миротворцев в Карабахе адаптируют к новым условиям

    Раскрыты секреты экспедиций всемирно известного российского путешественника

    Зеленский договорился об обучении украинских пилотов на F-16 в Румынии

    Звезда «Папиных дочек» потеряла сбережения из-за телефонных мошенников

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости