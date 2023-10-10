Захарова заявила об угрозе катастрофы из-за конфликта Израиля и Палестины

Захарова: из-за войны в Израиле региону может грозить гуманитарная катастрофа

Из-за конфликта Израиля и Палестины региону может грозить гуманитарная катастрофа, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Трансляция брифинга доступна на сайте российского внешнеполитического ведомства.

«[Прекращение огня] позволит (...) прекратить страдания гражданского населения, обеспечить его эвакуацию через гуманитарные коридоры из зоны боевых действий и предотвратить сползание ситуации к общерегиональной гуманитарной катастрофе», — сказала она.

При этом Захарова отдельно обратила внимание на слово «катастрофа», подчеркнув, что речь идет не о гуманитарном кризисе или чрезвычайной ситуации, поскольку война в Израиле касается судеб миллионов людей.

Также Захарова отметила, что риски втягивания третьих сторон в конфликт между Израилем и Палестиной остаются высокими и снижения напряженности не ожидается.

Ранее о тяжелых последствиях войны в Израиле для Киева заявлял журналист CNN Стивен Коллинсон. По его словам, в американских политических кругах будет чаще звучать утверждение, что Белому дому нужно сделать выбор в пользу Израиля и перенаправить туда помощь, которую планировалось отправить на Украину.

Утром 7 октября ХАМАС атаковало Израиль. По территории страны выпустили около 3000 ракет. Представители движения объявили о начале военной операции. Вооруженные люди также проникли на территорию Израиля и захватили не менее 130 заложников. Тель-Авив назвал нападение войной. В ответ Израиль начал операцию «Железные мечи» в секторе Газа.