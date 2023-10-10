В США заявили о тяжелых последствиях войны в Израиле для Украины

Журналист CNN Коллинсон заявил о тяжелых последствиях войны в Израиле для Киева

В американских политических кругах будет чаще звучать утверждение, что Белому дому нужно сделать выбор в пользу Израиля и перенаправить туда помощь, которую планировалось отправить на Украину. О тяжелых последствиях войны в Израиле для Киева заявил журналист CNN Стивен Коллинсон.

«Последствия атаки на Израиль могут негативно повлиять на другой приоритет президента США Джо Байдена — ситуацию на Украине», — написал аналитик. По его мнению, республиканцы, выступавшие против увеличения помощи Украине, будут настаивать на том, что США должны отдать приоритет Израилю и не должны помогать обеим странам.

Журналист также предположил, что Иерусалим может получить от Белого дома более мощное вооружение, чем Киев. В частности, США могут передать Израилю ракеты-перехватчики для «Железного купола», заключил обозреватель.

7 октября боевики из сектора Газа обстреляли ракетами территорию Израиля. В ответ на ракетные обстрелы Армия обороны Израиля объявила о начале военной операции в Газе. Также было заявлено о широкомасштабном сборе резервистов.