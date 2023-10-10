Захарова оценила риски втягивания сторон в конфликт между Израилем и Палестиной

Захарова: снижения напряженности между Израилем и Палестиной не ожидается

Риски втягивания третьих сторон в конфликт между Израилем и Палестиной остаются высокими и снижения напряженности не ожидается, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Трансляция брифинга доступна на сайте российского внешнеполитического ведомства.

«Высоки риски распространения конфликта в районе ливано-израильской границы и втягивания в него новых сторон», — сказала дипломат, добавив, что, по оценке экспертов, «снижения напряженности, к сожалению, в ближайшее время не ожидается».

Ранее стало известно, что Израиль начал наносить удары по объектам боевиков «Исламского движения сопротивления» (ХАМАС) в секторе Газа.

Утром 7 октября ХАМАС атаковал Израиль, после чего власти страны заявили, что государство официально находится в состоянии войны.