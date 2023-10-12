Президент Киргизии обозначил роль российской базы в Канте

Президент Киргизии: российская база в Канте сдерживает экстремизм в регионе

Президент Киргизии Садыр Жапаров заявил, что российская база в Канте является действенным фактором, сдерживающим экстремизм в Центральной Азии. Его слова приводит ТАСС.

По его словам, российская авиабаза успешно решает поставленные задачи, являясь надежным гарантом обеспечения безопасности и стабильности в регионе.

12 октября президент России Владимир Путин прибыл с официальным визитом в Киргизию. Российский лидер наградил Жапарова орденом Почета за значительный вклад в укрепление отношений стратегического партнерства и союзничества между государствами.