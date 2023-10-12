Путин прибыл с официальным визитом в Киргизию и проведет встречу с Жапаровым

Президент России Владимир Путин прибыл с официальным визитом в Киргизию, где пройдет встреча с главой государства Садыром Жапаровым. Об этом сообщила пресс-служба Кремля в Telegram-канале.

Уточняется, что церемония официальной встречи лидеров стран проходит в государственной резиденции «Ала-Арча». Помимо этого, Путин наградил Жапарова Орденом почета за значительный вклад в укрепление отношений стратегического партнерства и союзничества между государствами.

Ранее Путин анонсировал встречу с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Российский лидер уточнял, что она пройдет на саммите СНГ в Киргизии. Кроме того, глава России проведет встречу с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым.

