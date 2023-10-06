Путин встретится с президентом Узбекистана Мирзиеевым на саммите СНГ в Киргизии

Президент России Владимир Путин анонсировал новую встречу с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым, которая состоится в Киргизии, передает РИА Новости.

«Мы взаимодействуем активно на международной арене, прежде всего на таких площадках, как ООН, Шанхайская организация сотрудничества, ну, естественно, СНГ», — сказал президент, уточнив, что лидеры вскоре встретятся на саммите СНГ в Киргизии.

Ранее с Путиным захотела встретиться президент Международного Комитета Красного Креста (МККК) Мирьяна Сполярич-Эггер. Она планирует посетить Москву до конца года.