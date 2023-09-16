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09:48, 16 сентября 2023Мир

Президент Красного Креста захотела встретиться с Путиным

Президент МККК планирует приехать в Москву и встретиться с Путиным

Фото: Пресс-служба МИД РФ / РИА Новости

Президент Международного Комитета Красного Креста (МККК) Мирьяна Сполярич-Эггер захотела встретиться с российским президентом Владимиром Путиным. Об этом РИА Новости заявил глава делегации организации в Москве Борис Мишель.

По словам Мишеля, Сполярич-Эггер планирует приехать в Москву и рассчитывает на встречу с Путиным. «Конечно, она планирует посетить Москву. Я надеюсь, это произойдет до конца этого года и она сможет встретиться с президентом РФ, так же как она встретилась с президентом Китая на прошлой неделе», — рассказал представитель МККК.

В январе глава МККК уже посещала в Москву. В рамках своего визита она хотела обсудить положение военнопленных и гуманитарные проблемы на Украине. Также отмечается, что делегаты МККК во главе со Сполярич были намерены обсудить с российскими властями ситуацию в Афганистане, Сирии и в регионе Сахель, где «гуманитарная обстановка вызывает обеспокоенность».

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе переговоров со Сполярич-Эггер заявил, что Украина допускает нарушения гуманитарного права. Он отметил, что Россия подтверждает приверженность соблюдению норм Международного гуманитарного права, в том числе Женевской конвенции.

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