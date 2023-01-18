Глава Красного Креста посетит Москву для переговоров по военнопленным

Глава Красного Креста Сполярич посетит Москву для переговоров по военнопленным

Президент Международного комитета Красного Креста (МККК) Мирьяна Сполярич посетит с официальным визитом Москву, чтобы обсудить положение военнопленных и гуманитарные проблемы на Украине. Об этом говорится в пресс-релизе организации, поступившем в распоряжение «Ленты.ру».

«Безусловный приоритет для президента Сполярич — сделать так, чтобы делегаты МККК могли регулярно посещать военнопленных, и обеспечить последним гуманное обращение в соответствии с международным правом», — говорится в сообщении.

Также отмечается, что делегаты МККК во главе со Сполярич намерены обсудить с российскими властями ситуацию в Афганистане, Сирии и в регионе Сахель, где «гуманитарная обстановка вызывает обеспокоенность».

Ранее уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова призвала омбудсмена Украины Дмитрия Лубинца, комитеты ООН и Международный комитет Красного Креста потребовать от Киева соблюдать Женевскую конвенцию на фоне пыток российских пленных.

