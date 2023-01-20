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12:38, 20 января 2023Бывший СССР

Лавров заявил о нарушениях гуманитарного права со стороны Украины

Глава МИД России Лавров заявил о нарушениях гуманитарного права со стороны Украины

Фото: Russian Foreign Ministry / Reuters

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Украина допускает нарушения гуманитарного права. Об этом он сообщил на переговорах с президентом Международного комитета Красного Креста (МККК) Мирьяной Сполярич, цитирует РИА Новости.

«Хотел бы вновь привлечь ваше внимание к вопиющим нарушениям международного гуманитарного права со стороны украинского режима», — сказал глава МИД.

Лавров подчеркнул, что данные нарушения документируются. По его словам, с ними можно ознакомиться даже в соцсетях и других информационных источниках. Он отметил, что Россия подтверждает приверженность соблюдению норм Международного гуманитарного права, в том числе Женевской конвенции. Как утверждает министр, Москва принимает все меры предосторожности для защиты гражданских лиц и объектов.

Ранее уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова призвала омбудсмена Украины Дмитрия Лубинца, комитеты ООН и МККК потребовать от Киева соблюдать Женевскую конвенцию на фоне пыток российских пленных.

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Кристина Есикова
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