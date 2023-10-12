Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
12:53, 12 октября 2023Из жизни

Мужчина вырастил гигантскую тыкву весом больше тонны и побил мировой рекорд

The Guardian: американец вырастил рекордную тыкву весом 1,2 тысячи килограммов

Фото: Liu Guanguan / China News Service / VCG via Getty Images

43-летний житель США вырастил огромную тыкву и побил мировой рекорд. Об этом сообщает The Guardian.

Преподаватель ландшафтного дизайна и садоводства Трэвис Гингер из штата Миннесота занял первое место в чемпионате мира по выращиванию гигантских тыкв, который проходил в калифорнийском городе Халф-Мун-Бэй. Вес тыквы составил 1,2 тысячи килограммов. Она на 21 килограмм тяжелее рекордной тыквы, которая выиграла в чемпионате в 2021 году.

Американец назвал гигантский плод в честь американского баскетболиста Майкла Джордана. Он потратил на уход за тыквой около 15 тысяч долларов (1,5 миллиона рублей). На чемпионате мужчина выиграл 30 тысяч долларов (три миллиона рублей) и кольцо, изготовленное местным ювелиром. Гингер отметил, что собирается потратить выигрыш на выращивание еще более крупной тыквы для участия в соревновании в следующем году.

Материалы по теме:
Дачный ответ Как фотографии российской глубинки покорили мир
Дачный ответКак фотографии российской глубинки покорили мир
20 февраля 2020
У кого больше. В Россию пришли гигантские тыквы. Кто их выращивает и как эти люди со страстью бьются за рекорды?
У кого больше.В Россию пришли гигантские тыквы. Кто их выращивает и как эти люди со страстью бьются за рекорды?
14 апреля 2022

Победитель начал выращивать гигантские тыквы еще когда был подростком. Он регулярно принимает участие в чемпионатах и выигрывает последние несколько лет. «Я работаю ради улыбок на лицах людей. И мне очень приятно приезжать сюда и видеть всех жителей этого города», — говорит он.

Ранее сообщалось, что фермер из подмосковного города Луховицы вырастил тыкву, которую признали самой большой в России на фестивале бахчевых культур «Агробатл-2023». Вес плода, привезенного мужчиной на фестиваль в Ставропольском крае, составил 591 килограмм, а окружность — 4,7 метра.

Что думаешь? Оцени!
    Алиса Удовик
    Обсудить
    Последние новости

    В Финляндии начали расследование после звонка Вована и Лексуса главе МИД. Что она сказала об Украине и ядерном оружии?

    В Wildberries объяснили ввод комиссии за оплату картами Visa и Mastercard

    В Турции раскрыли роль Украины в палестино-израильском конфликте

    Врач перечислила причины надоедливого храпа

    В Минспорта оценили недопуск юношеских сборных России по футболу на турниры

    На Украине завели дело против взявшей интервью у Лукашенко журналистки

    Появились данные о погибших при падении обломков БПЛА на дома под Белгородом

    В Румынии обнаружили воронку от беспилотника недалеко от границы с Украиной

    В Петербурге пройдет уникальное мероприятие

    Популярный певец обвинил Баскова в обмане с квартирой

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости