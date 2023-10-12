Мужчина вырастил гигантскую тыкву весом больше тонны и побил мировой рекорд

The Guardian: американец вырастил рекордную тыкву весом 1,2 тысячи килограммов

43-летний житель США вырастил огромную тыкву и побил мировой рекорд. Об этом сообщает The Guardian.

Преподаватель ландшафтного дизайна и садоводства Трэвис Гингер из штата Миннесота занял первое место в чемпионате мира по выращиванию гигантских тыкв, который проходил в калифорнийском городе Халф-Мун-Бэй. Вес тыквы составил 1,2 тысячи килограммов. Она на 21 килограмм тяжелее рекордной тыквы, которая выиграла в чемпионате в 2021 году.

Американец назвал гигантский плод в честь американского баскетболиста Майкла Джордана. Он потратил на уход за тыквой около 15 тысяч долларов (1,5 миллиона рублей). На чемпионате мужчина выиграл 30 тысяч долларов (три миллиона рублей) и кольцо, изготовленное местным ювелиром. Гингер отметил, что собирается потратить выигрыш на выращивание еще более крупной тыквы для участия в соревновании в следующем году.

Победитель начал выращивать гигантские тыквы еще когда был подростком. Он регулярно принимает участие в чемпионатах и выигрывает последние несколько лет. «Я работаю ради улыбок на лицах людей. И мне очень приятно приезжать сюда и видеть всех жителей этого города», — говорит он.

Ранее сообщалось, что фермер из подмосковного города Луховицы вырастил тыкву, которую признали самой большой в России на фестивале бахчевых культур «Агробатл-2023». Вес плода, привезенного мужчиной на фестиваль в Ставропольском крае, составил 591 килограмм, а окружность — 4,7 метра.

