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18:58, 7 сентября 2023Из жизни

Подмосковный фермер вырастил самую большую тыкву в России

Фермер из подмосковного города Луховицы вырастил тыкву весом 591 килограмм

Фото: Aaron Burden / Unsplash

Фермер из подмосковного города Луховицы вырастил тыкву, которую признали самой большой в России на фестивале бахчевых культур «Агробатл-2023». Об этом сообщается на сайте Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Вес плода, привезенного Андреем Гусевым на фестиваль в Ставропольском крае, составил 591 килограмм, а окружность — 4,7 метра. До этого три тыквы, выращенные Гусевым, уже попадали в Книгу рекордов России.

По словам рекордсмена, обошедшего 35 соперников со всей России, его секрет заключается в «волшебной земле Луховиц». После окончания конкурса тыквой-гигантом угостили всех гостей фестиваля.

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Помимо тыкв, Андрей Гусев занимается выращиванием кабачков-гигантов, которые также попадали в российскую книгу рекордов. Кроме того, арбуз весом 28 килограммов, выращенный фермером в 2022 году, стал самым большим в его городе.

В 2022 году сообщалось, что Андрей Гусев вырастил тыкву весом 900 килограммов. Он рассказал, что сажает сразу много тыкв, чтобы наблюдать за их ростом и уделять внимание самым сильным овощам.

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    Никита Савин
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