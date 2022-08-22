Моя страна
ВсеЛюдиПриродаПутешествияТрадицииНародыДостиженияКультураИстория
Моя страна

Россиянин вырастил самую большую тыкву страны

Агроном-любитель из Подмосковья Андрей Гусев вырастил тыкву весом 900 килограммов

Кадр: телеграм-канал «Агрономика»

Житель Подмосковья вырастил самую большую в стране тыкву — ее вес составил 900 килограммов. Об этом сообщается в Telegram-канале «Агрономика».

Андрей Гусев выращивает тыквы уже пять лет. За это время агроном-любитель узнал, какой сорт обычно дает самые крупные плоды, и вывел свою систему для селекции гигантских овощей. Так, россиянин сажает семена в конце марта и проращивает их дома, а в мае пересаживает на улицу под пленку или в теплицу.

Плоды зреют на протяжении пяти месяцев — Гусев сажает сразу много тыкв, чтобы наблюдать за их ростом и уделять внимание самым сильным овощам. Кроме того, для выращивания гигантских тыкв используются только органические удобрения, поскольку такие сорта не переносят химикатов.

Ранее в марте сообщалось, что уральские ученые вывели сорт гигантской морозостойкой груши, вес которой достигает 300 граммов. Отмечалось, что работа по селекции заняла около 20 лет.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Дарья Рыбак
Обсудить
Последние новости
Россия поднимет тему убийства Дарьи Дугиной на заседании СБ ООН
На Украине сбили Bayraktar Mini UAV
Будущие родители незапланированно узнали пол ребенка и рассмешили сеть
Режим ЧС ввели еще в одном российском регионе
Раскрыт секрет ухоженной внешности Меган Маркл
Власти российского региона ввели режим ЧС из-за лесных пожаров
Украинцев призвали готовиться к «сверхсложной зиме»
Бермуды упростили возвращение российских самолетов настоящим владельцам
«Магнит» прокомментировал увольнение отправившегося на СВО россиянина
Менеджер Усика оценил вероятность боя с Фьюри
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.