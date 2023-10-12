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17:45, 12 октября 2023Бывший СССР

Путин и Алиев встретились в Бишкеке

Президент России Путин встретился с лидером Азербайджана Алиевым в Бишкеке
Ильхам Алиев и Владимир Путин

Ильхам Алиев и Владимир Путин. Фото: Сергей Бобылев / Sputnik / Пресс-служба Президента РФ / Reuters

Президент России Владимир Путин встретился с лидером Азербайджана Ильхамом Алиевым в Киргизии, где в пятницу состоится саммит стран СНГ. Об этом сообщает РИА Новости.

Сообщается, что политики обсудят ситуацию, сложившуюся вокруг Нагорного Карабаха и находящихся там российских миротворцев. Кроме того, Путин и Алиев намерены коснуться вопроса возвращения карабахских армян в места их проживания.

По словам помощника российского президента Юрия Ушакова, Путин встретился бы и с премьер-министром Армении Николом Пашиняном, если бы тот приехал на саммит в Бишкек.

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    Алевтина Запольская
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