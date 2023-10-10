Пашинян отказался от участия в саммите СНГ в Киргизии

Премьер Армении Пашинян заявил, что не сможет участвовать в саммите СНГ

Премьер-министр Армении Никол Пашинян в ходе телефонного разговора с президентом Киргизии Садыром Жапаровым заявил, что не сможет участвовать в заседании Совета глав государств СНГ. Об этом сообщили в пресс-службе главы республики, передает «Интерфакс».

В ходе переговоров с Жапаровым Пашинян с сожалением отметил, что ввиду ряда обстоятельств вынужден отказаться от участия в мероприятии.

Ранее заместитель министра иностранных дел России Михаил Галузин сообщал, что главы МИД РФ, Азербайджана и Армении могут провести переговоры 12 октября на полях саммита СНГ в Бишкеке.