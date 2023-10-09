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10:08, 9 октября 2023Бывший СССР

Стало известно о возможной встрече глав МИД России, Азербайджана и Армении

Галузин сообщил о возможной встрече глав МИД России, Азербайджана и Армении

Фото: Evgenia Novozhenina / Pool / Reuters

Главы министерств иностранных дел (МИД) России, Азербайджана и Армении могут провести переговоры 12 октября. О возможной встрече сообщил заместитель главы российского МИД Михаил Галузин в интервью РБК.

«Рассматриваем возможность проведения таких дискуссий (по урегулированию армяно-азербайджанского конфликта — прим. «Ленты.ру») на уровне министров иностранных дел 12 октября этого года в Бишкеке на полях мероприятий саммита СНГ», — рассказал Галузин.

Он отметил, что Баку уже дал принципиальное согласие на участие в переговорах, и выразил надежду, что Ереван также подойдет к этому вопросу ответственно.

Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил о важности начать активно работать над мирным соглашением с Арменией. Он выразил надежду на подписание документа и создание на Южном Кавказе политической среды для трехстороннего сотрудничества с участием Грузии, Армении и Азербайджана.

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    Алевтина Запольская
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