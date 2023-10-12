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12:41, 12 октября 2023Бывший СССР

Путин призвал укреплять связи с Белоруссией

Путин: в нынешних условиях важно укреплять связи России с Белоруссией

Фото: Sputnik / Pavel Bednyakov / Kremlin / Reuters

В нынешних условиях беспрецедентного внешнего давления важно укреплять связи России с Белоруссией. Об этом заявил президент России Владимир Путин на международном форуме «История для будущего. Россия и Беларусь», передает РИА Новости.

Российский лидер отметил, что в условиях беспрецедентного внешнего давления крайне важно укреплять Союзное государство. Также он призвал сохранить правду о Великой Отечественной войне и бороться с попытками фальсификации.

«Мы всегда будем гордиться славными, героическими страницами общей истории, помнить о подвиге советских воинов, сокрушивших нацизм, подаривших человечеству радость мирной жизни», — сказал Путин.

Ранее в Абхазии заявили о готовности присоединиться к Союзному государству. Там сказали, что это полностью соответствует коренным интересам абхазского народа.

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    Александр Слабиев
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