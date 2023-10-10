В Абхазии заявили о готовности присоединиться к Союзному государству

Глава МИД Абхазии заявил о готовности республики вступить в Союзное государство

Министр иностранных дел Абхазии Инал Ардзинба подтвердил готовность республики вступить в Союзное государство России и Белоруссии. Об этом он заявил в программе «Большая игра» на Первом канале.

«Только что встречался с [госсекретарем Союзного государства] Дмитрием Мезенцевым (...) Мы очень активно изучаем опыт союзного строительства. Действует 28 союзных [интеграционных] программ, начиная от таможенного регулирования и заканчивая налогообложением. Это разработка единых стандартов, которые работают и будут работать между Российской Федераций и Республикой Беларусь. Отдельно мы изучаем вопросы военно-технического взаимодействия», — рассказал Ардзинба.

Министр напомнил, что по итогам переговоров с президентом России Владимиром Путиным абхазский лидер Аслан Бжания заявил, что Абхазия готова к участию в Союзном государстве.

«Почему он это сказал? Потому что это полностью соответствует коренным интересам нашего народа, для нас это крайне важно. Мы поддерживаем будущий процветающий союз суверенных государств. (...) Поэтому мы вместе с Российской Федерацией, мы вместе с Республикой Беларусь», — отметил Ардзинба.

Ранее секретарь Совбеза Абхазии Сергей Шамба заявил, что участие республики в Союзном государстве России и Белоруссии возможно. Однако, отметил он, нужно идти по пути установления отношений с Минском, который не признал суверенитет республики.