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08:09, 30 сентября 2023Бывший СССР

В Абхазии заявили о возможном участии в Союзном государстве России и Белоруссии

В Совбезе Абхазии допустили участие страны в Союзном государстве РФ и Белоруссии

Фото: Александр Уткин / РИА Новости

Участие Абхазии в Союзном государстве России и Белоруссии возможно. Это допустил секретарь Совбеза республики Сергей Шамба в комментарии РИА Новости.

Однако, отметил он, нужно идти по пути установления отношений с Минском, который не признал суверенитет республики. «Для того, чтобы между государствами были политические взаимоотношения, нужен интерес с обеих сторон. Поэтому мы хотим начать с экономического сотрудничества. В Белоруссии к Абхазии есть интерес. В Абхазии обсуждаются некоторые белорусские проекты, а наши - в Белоруссии», — подчеркнул Шамба.

В феврале экс-кандидат в президенты Абхазии Астамур Тарба заявил, что ее граждане не желают присоединяться к России. По его словам, в стране с самого начала заявили о партнерских отношениях с Москвой. Он подчеркнул, что Абхазия всегда будет партнером России. Тарба отметил, что абхазская сторона давно предлагала формат Союзного государства с Россией и Белоруссией. Кроме того, Абхазия говорила о вступлении в Евразийское экономическое сообщество (ЕврАзЭс) и другие организации.

Абхазия провозгласила независимость после войны с Грузией 1992—1993 годов. В августе 2008-го Грузия ввела войска в Южную Осетию, пытаясь вернуть регион под свой контроль. После вмешательства России грузинские военные были вытеснены из зоны конфликта. В том же месяце Москва официально признала независимость Южной Осетии и Абхазии.

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    Марина Совина
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