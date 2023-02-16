В Абхазии отвергли идею присоединения к России

Экс-кандидат в президенты Абхазии Тарба заявил о нежелании граждан присоединяться к России

Экс-кандидат в президенты Абхазии Астамур Тарба заявил, что граждане не хотят присоединяться к России. Идею о присоединении он отверг в комментарии «Радиоточке НСН».

«Вопрос вступления в состав России часто поднимается, но большинство населения Абхазии против этого. На повестке дня этот вопрос не стоит», — сказал Тарба. По его словам, в стране самого начала заявили о партнерских отношениях с Москвой. Он подчеркнул, что Абхазия всегда будет партнером России.

Тарба отметил, что абхазская сторона давно предлагала формат Союзного государства с Россией и Белоруссией. Кроме того, Абхазия говорила о вступлении в Евразийское экономическое сообщество (ЕврАзЭс) и другие организации.

