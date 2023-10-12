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14:16, 12 октября 2023Силовые структуры

Пьяный россиянин похитил бывшую жену и несколько дней избивал ее

В Омской области суд приговорил мужчину к колонии за похищение бывшей жены

Фото: Андрей Луковский / Коммерсантъ

В Омской области суд приговорил 54-летнего жителя поселка Большеречье к полутора годам колонии общего режима за похищение бывшей жены и насилие над ней. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

По версии следствия, 16 мая осужденный выпил, увидел бывшую жену на улице, затолкал ее в свою машину и увез к себе домой, где избил и против ее воли удерживал, избивая и унижая. Пострадавшая смогла сбежать лишь вечером 17 мая.

Тогда мужчина пришел к ней домой, выбил запертую дверь и избил ее сожителя. После этого осужденный начал угрожать паре. Кроме того, в течение трех суток, с 17 до 19 мая, подсудимый, встречая на улице бывшую супругу, избивал ее и угрожал.

Мужчину признали виновным по четырем статьям, среди которых 117 («Истязание») и 126 («Похищение человека») УК РФ.

Ранее стало известно, что в Магнитогорске Челябинской области 41-летний мужчина полтора года не выпускал жену и маленького сына из квартиры на улицу.

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