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10:03, 12 октября 2023Силовые структуры

Россиянин полтора года не выпускал жену и маленького сына из квартиры на улицу

В Магнитогорске мужчина полтора года не выпускал жену и сына из квартиры

Фото: Мария Григорьева / «Лента.ру»

В Магнитогорске Челябинской области 41-летний мужчина полтора года не выпускал жену и маленького сына из квартиры на улицу. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Соседи пожаловались на россиянина в полицию из-за его хулиганства — он ходил в туалет в лифте и оставлял там мусор. Когда силовики пришли к нему в квартиру, выяснилось, что мужчина держит в заложниках свою семью. При этом соседи думали, что хулиган живет один, — они никогда не слышали о его ребенке и жене.

По данным канала, мужчина перестал выпускать жену на улицу сразу же после рождения сына. После обнаружения пленников силовики вызвали спасателей, и те с помощью автовышки спустили женщину и ребенка с десятого этажа.

После спасения пострадавшая дала показания против супруга, но вскоре от них отказалась. Медики зафиксировали на ее теле синяки и кровоподтеки. В результате мужчину отправили в психбольницу, а женщина находится под наблюдением врачей-психиатров. Ребенка забрали в приют.

Ранее в Магнитогорске произошла похожая история. Полиция освободила мать с дочерью, которых полгода держал взаперти сожитель женщины.

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    Варвара Митина
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