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16:41, 29 сентября 2023Силовые структуры

В российском городе мать с ребенком провели в плену полгода

В Магнитогорске полиция освободила мать с ребенком после полугода в плену

Фото: Степан Кулинич / Коммерсантъ

В Магнитогорске Челябинской области полиция освободила мать с ребенком, которых полгода держал взаперти местный житель. Об этом сообщает Ura.ru со ссылкой на пресс-службу городского управления МВД.

На подозрительного мужчину пожаловались правоохранительным органам соседи. На место выехал участковый, который выяснил, что женщина с малолетней дочерью проживают в социально опасных условиях.

Магнитогорец полгода держал сожительницу с ребенком в плену и без связи. Им потребовалась медицинская помощь.

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