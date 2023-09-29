В российском городе мать с ребенком провели в плену полгода

В Магнитогорске полиция освободила мать с ребенком после полугода в плену

В Магнитогорске Челябинской области полиция освободила мать с ребенком, которых полгода держал взаперти местный житель. Об этом сообщает Ura.ru со ссылкой на пресс-службу городского управления МВД.

На подозрительного мужчину пожаловались правоохранительным органам соседи. На место выехал участковый, который выяснил, что женщина с малолетней дочерью проживают в социально опасных условиях.

Магнитогорец полгода держал сожительницу с ребенком в плену и без связи. Им потребовалась медицинская помощь.