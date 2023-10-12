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11:41, 12 октября 2023Путешествия

Работника авиакомпании уволили за посты в соцсетях в поддержку Палестины

Пилота Air Canada уволили за посты в соцсетях в поддержку Палестины

Фото: Carlos Osorio / Reuters

В авиакомпании Air Canada сообщили, что уволили пилота, опубликовавшего посты в соцсетях в поддержку Палестины в конфликте с Израилем. Об этом пишет New York Post.

Отмечается, что работника перевозчика Мостафу Эззо (Mostafa Ezzo) также внесли в черный список компании. Теперь ему запрещено пользоваться ее услугами даже в качестве пассажира.

«Мы подтверждаем, что этот пилот больше не работает в Air Canada», — заявили в представители перевозчика.

Ранее в октябре посол РФ в Тель-Авиве Анатолий Викторов призвал находящихся в Израиле российских граждан не дожидаться возможного ухудшения обстановки и покинуть страну, воспользовавшись действующими регулярными рейсами. По его словам, никого из соотечественников дипмиссия без внимания не оставит.

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    Фариза Бацазова
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