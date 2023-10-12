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17:05, 12 октября 2023Путешествия

Раскрыта стоимость горнолыжного отдыха в Сочи зимой

Проживание в Красной Поляне зимой будет стоить от 2,8 тысячи рублей в сутки

Фото: Артур Лебедев / РИА Новости

Проживание на горнолыжных курортах Сочи зимой будет стоить от 2,8 тысячи рублей в сутки. Об этом РИА Новости сообщила генеральный директор «Красной Поляны» Яна Перепечаева.

«Цена на апартаменты стартует от 2,8 тысячи рублей за сутки с персоны вне январских праздников, — раскрыла она стоимость. — И от 5,7 тысячи рублей за сутки в период новогодних каникул». Перепечаева добавила, что стоимость отдыха в Сочи зимой 2023-2024 пока остается на уровне прошлогодней.

Спикер отметила, что наиболее высокий спрос на курорте ожидается на Новый год, а также с конца января до середины марта. По ее словам, в это время в горах много снега, а у школьников и студентов каникулы.

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Перепечаева уточнила, что в этом сезоне Красная Поляна примет на 10-15 процентов больше туристов, чем в прошлом году, когда покататься на лыжах приехали 690 тысяч отдыхающих.

Ранее стало известно, что авиаперелет из России в страны дальнего зарубежья на Новый год обойдется в среднем в 97,2 тысячи рублей, в государства СНГ — в 27,9 тысячи рублей, а в российские города — в 16,1 тысячи рублей. Уточняется, что билеты в дальние страны по сравнению с прошлым годом подорожали в полтора раза.

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    Мария Борисова
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