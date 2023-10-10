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16:48, 10 октября 2023Путешествия

Россиянам назвали цены на авиабилеты за границу на Новый год

Авиабилеты из РФ в страны СНГ на Новый год обойдутся в среднем в 27,9 тыс. руб.

Фото: Marko Djurica / Reuters

Авиаперелет из России в страны дальнего зарубежья на новогодние праздники обойдется в среднем в 97,2 тысячи рублей, в государства СНГ — в 27,9 тысячи рублей, а в российские города — в 16,1 тысячи рублей. Цены на авиабилеты назвали аналитики сервиса «Яндекс Путешествия», данные опубликованы на портале TourDom.

В источнике отмечается, что по сравнению с соответствующим периодом 2022-2023 года авиабилеты за границу, за исключением стран ближнего зарубежья, подорожали почти в полтора раза. Так, осенью 2022 года их средняя цена была 68,5 тысячи рублей.

Ранее сообщалось, что российские туроператоры начали завлекать туристов отелями в зарубежных странах, в том числе в ОАЭ и Таиланде, со скидками до 60 процентов. Вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Артур Мурадян рассказал, что в некоторых случаях отдыхающим предлагают авиабилеты на чартерные или блочные рейсы по сниженным ценам.

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    Марина Черняк
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