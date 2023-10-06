Россиян начали завлекать отелями в ОАЭ и Таиланде с 60-процентными скидками

Вице-президент АТОР: туристам предлагают билеты на чартеры по сниженным ценам

Российские туроператоры начали завлекать туристов отелями в зарубежных странах, в том числе в ОАЭ и Таиланде, со скидками до 60 процентов. Об этом пишут «Известия».

Более того, вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Артур Мурадян рассказал изданию, что в некоторых случаях отдыхающим предлагают авиабилеты на чартерные или блочные рейсы по сниженным ценам. Так компании не дают креслам «сгореть».

«Сейчас мы наблюдаем тренд на значительное снижение глубины продаж: на непраздничные даты она в среднем составляет 7–14 дней, — пояснил эксперт. — Так продаются до 70 процентов туров».

Мурадян подчеркнул, что в последнее время туристам часто становится доступно бесплатное улучшение плана питания. К примеру, клиент оплачивает размещение на завтраках, а ему предоставляется полупансион — завтрак и ужин.

Также путешественникам могут предложить номер с видом на море вместо оплаченного им номера с видом на сад, который всегда дешевле, или же бесплатное размещение детей до 12 лет.

Ранее сообщалось, что российская авиакомпания Nordwind Airlines запустила масштабную распродажу билетов по РФ. Отмечается, что акция будет действовать с 5 по 11 октября 2023 года. Улететь по выбранным направлениям пассажиры смогут с 8 ноября 2023-го по 14 марта 2024 года.

