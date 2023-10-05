Российская авиакомпания запустила масштабную распродажу билетов

Nordwind Airlines запустила масштабную распродажу билетов по России

Российская авиакомпания Nordwind Airlines запустила масштабную распродажу билетов по РФ. Об этом сообщается на официальном сайте перевозчика.

Отмечается, что акция будет действовать с 5 по 11 октября 2023 года. Улететь по выбранным направлениям пассажиры смогут с 8 ноября 2023 года по 14 марта 2024 года.

Участвуют 60 направлений, однако количество билетов по акции ограничено. Так, в частности, россиянам стал доступен перелет из Москвы в Казань за 1,8 тысячи рублей, из Москвы в Оренбург за 2 тысячи рублей, из Москвы в Уфу за 3,5 тысячи рублей.

Ранее российские туристы стали лидерами по поездкам на тайский остров Пхукет в сентябре 2023 года. Об этом сообщили в Иммиграционном бюро страны. Уточняется, что за первый месяц осени популярный курорт Азии посетили более 40 тысяч россиян. Таким образом, каждый шестой путешественник был гражданином РФ.

