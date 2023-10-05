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16:05, 5 октября 2023Путешествия

Российская авиакомпания запустила масштабную распродажу билетов

Nordwind Airlines запустила масштабную распродажу билетов по России

Фото: Leonid Faerberg / Globallookpress.com

Российская авиакомпания Nordwind Airlines запустила масштабную распродажу билетов по РФ. Об этом сообщается на официальном сайте перевозчика.

Отмечается, что акция будет действовать с 5 по 11 октября 2023 года. Улететь по выбранным направлениям пассажиры смогут с 8 ноября 2023 года по 14 марта 2024 года.

Участвуют 60 направлений, однако количество билетов по акции ограничено. Так, в частности, россиянам стал доступен перелет из Москвы в Казань за 1,8 тысячи рублей, из Москвы в Оренбург за 2 тысячи рублей, из Москвы в Уфу за 3,5 тысячи рублей.

Ранее российские туристы стали лидерами по поездкам на тайский остров Пхукет в сентябре 2023 года. Об этом сообщили в Иммиграционном бюро страны. Уточняется, что за первый месяц осени популярный курорт Азии посетили более 40 тысяч россиян. Таким образом, каждый шестой путешественник был гражданином РФ.

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    Фариза Бацазова
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