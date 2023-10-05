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13:07, 5 октября 2023Путешествия

Россияне стали лидерами по поездкам на популярный курорт Азии

Иммиграционное бюро Таиланда: россияне стали лидерами по поездкам на Пхукет

Фото: Arkady Lukashov / Unsplash

Российские туристы стали лидерами по поездкам на тайский остров Пхукет в сентябре 2023 года. Об этом сообщает Phuket News со ссылкой на Иммиграционное бюро страны.

Отмечается, что за первый месяц осени популярный курорт Азии посетили более 40 тысяч россиян. Таким образом, каждый шестой путешественник был гражданином РФ.

На втором месте расположились туристы из КНР (37 тысяч человек). В пятерку лидеров по итогам сентября также вошли отдыхающие из Австралии, Индии и Малайзии.

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По оценкам экспертов, к зиме число прибытий россиян на Пхукет должно вернуться к уровню 2022 года, когда в высокий сезон ежемесячно на остров прилетало порядка 90 тысяч человек.

Ранее летевший из Таиланда в Россию турист напал на впереди сидевшего авиапассажира с железной вилкой и угодил в полицию. Непредвиденная ситуация произошла на рейсе БангкокМосква.

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    Фариза Бацазова
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