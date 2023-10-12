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15:30, 12 октября 2023Бывший СССР

Раскрыто меню Путина в Киргизии

Путина в Киргизии угостили шурпой из баранины и сибасом в сливочном соусе

Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

Журналисты Кремлевского пула раскрыли меню президента России Владимира Путина на обеде в Бишкеке. Соответствующее сообщение появилось в Telegram-канале пула.

Путина пригласили на трапезу в резиденцию президента Киргизии Садыра Жапарова. В основном меню есть несколько позиций на выбор. Для начала президентам предлагается выбрать салаты: в меню доступны салат из помидоров, салат с тунцом и авокадо, а также баклажаны.

В основном меню значится традиционный азиатский суп (шурпа) из баранины, а также мини-самса с мясом. Помимо этого, президентов угостят сибасом в сливочном соусе с овощами. На десерт предлагается мусс из фундука с халвой.

12 октября Владимир Путин прибыл с официальным визитом в Киргизию. Российский лидер наградил своего киргизского коллегу Садыра Жапарова орденом Почета за значительный вклад в укрепление отношений стратегического партнерства и союзничества между государствами.

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    Варвара Кошечкина
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