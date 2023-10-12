Раздетого российского ребенка отвели на помойку за отказ спать в детском саду

В Бурятии раздетого ребенка отвели на помойку за отказ спать в детском саду

В Бурятии раздетого ребенка отвели на помойку за отказ спать в детском саду. Об этом со ссылкой на слова очевидицы сообщает Telegram-канал «Весь Улан-Удэ».

Утверждается, что инцидент произошел в детском саду «Сибирячок». Канал опубликовал видео, автор которого говорит, что воспитанник отказывался засыпать. Тогда неизвестная женщина, возможно, сотрудница садика, повела его на улицу к мусорным бакам.

В подписи к записи говорится, что мальчик был без верхней одежды и ревел.

В марте стало известно, что в Сочи воспитательница детского сада выкручивала руки детям, запирала их в туалете, била об стол и применяла к ним психологическое насилие.