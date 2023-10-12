Росавиация опровергла новости о подавших сигнал тревоги над Россией самолетах

Росавиация опровергла распространившиеся в СМИ новости о подавших сигнал тревоги над Россией самолетах. Об этом говорится в официальном Telegram-канале ведомства.

Уточняется, что все полеты выполняются в штатном режиме и с обеспечением необходимого уровня безопасности. В Росавиации допустили, что в работе сервиса отслеживания полетов FlightRadar24 произошел сбой, из-за чего и появились неверные данные.

«Российские специалисты не несут ответственности за точность данных, предоставляемых данным сервисом», — заключили в ведомстве.

Речь идет об инциденте, когда ранее 12 октября сразу пять пассажирских самолетов подали сигнал тревоги во время полета над территорией России. Уточняется, что они следовали по маршрутам Петрозаводск — Москва, Череповец — Москва и Самара — Санкт-Петербург, Петрозаводск — Санкт-Петербург и Сабетта — Москва.