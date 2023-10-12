Сразу пять пассажирских лайнеров подали сигнал тревоги в полете над Россией
Сразу пять пассажирских самолетов подали сигнал тревоги во время полета над территорией России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на авиационные службы.
Уточняется, что три лайнера выставили в полете код ответчика «Общая тревога». Они следовали по маршрутам Петрозаводск — Москва, Череповец — Москва и Самара — Санкт-Петербург.
Следом за ними сигналы тревоги подали рейсы Петрозаводск — Санкт-Петербург и Сабетта — Москва. О причинах произошедшего не сообщается.
По данным агентства, все пять самолетов не изменили курсы и высоту полета, они продолжают следовать в аэропорты назначения. ТАСС подчеркнул, что не получил официального подтверждения информации о действиях воздушных судов.
При этом Telegram-канал Shot заявил, что причиной инцидента стал сбой приложения Flightradar24. По данным источника, самолеты не передавали сигнал о ЧП, их полеты проходят по плану.
Ранее пьяный россиянин сорвал вылет пассажирского самолета из Волгограда в Москву. Мужчина вскочил со своего места и начал нецензурно выражаться в адрес попутчиков и бортпроводников. Также дебошир начал угрожать сидящим рядом людям, заявляя, что он «не простой человек».