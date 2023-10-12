Сразу пять пассажирских лайнеров подали сигнал тревоги в полете над Россией

Авиационные службы сообщили, что пять российских самолетов подали сигнал тревоги

Сразу пять пассажирских самолетов подали сигнал тревоги во время полета над территорией России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на авиационные службы.

Уточняется, что три лайнера выставили в полете код ответчика «Общая тревога». Они следовали по маршрутам Петрозаводск — Москва, Череповец — Москва и Самара — Санкт-Петербург.

Следом за ними сигналы тревоги подали рейсы Петрозаводск — Санкт-Петербург и Сабетта — Москва. О причинах произошедшего не сообщается.

По данным агентства, все пять самолетов не изменили курсы и высоту полета, они продолжают следовать в аэропорты назначения. ТАСС подчеркнул, что не получил официального подтверждения информации о действиях воздушных судов.

При этом Telegram-канал Shot заявил, что причиной инцидента стал сбой приложения Flightradar24. По данным источника, самолеты не передавали сигнал о ЧП, их полеты проходят по плану.

Ранее пьяный россиянин сорвал вылет пассажирского самолета из Волгограда в Москву. Мужчина вскочил со своего места и начал нецензурно выражаться в адрес попутчиков и бортпроводников. Также дебошир начал угрожать сидящим рядом людям, заявляя, что он «не простой человек».