Пьяный россиянин сорвал вылет пассажирского самолета в Москву

Shot: авиарейс в Москву был сорван из-за пьяного пассажира

Россиянин в состоянии алкогольного опьянения сорвал вылет пассажирского самолета. Видео инцидента публикует Telegram-канал Shot.

Непредвиденная ситуация произошла на рейсе Волгоград — Москва. По данным источника, воздушное судно уже готовилось к отправлению и следовало в сторону взлетно-посадочной полосы, как вдруг один из пассажиров вскочил со своего места и начал нецензурно выражаться в адрес попутчиков и членов экипажа.

На кадрах видно, как пьяный мужчина ругается со стюардессами и другими пассажирами. В какой-то момент дебошир начал угрожать сидящим рядом людям, заявляя, что он «не простой человек». Дело едва не дошло до потасовки, однако буйного россиянина вовремя успокоила его супруга.

В итоге лайнер вернули обратно на стоянку, а нарушителя вместе с женой вывели из самолета сотрудники полиции. Рейс в российскую столицу был задержан, некоторые пассажиры опоздали на стыковочные вылеты.