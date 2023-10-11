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16:12, 11 октября 2023Путешествия

Пьяный россиянин сорвал вылет пассажирского самолета в Москву

Shot: авиарейс в Москву был сорван из-за пьяного пассажира

Россиянин в состоянии алкогольного опьянения сорвал вылет пассажирского самолета. Видео инцидента публикует Telegram-канал Shot.

Непредвиденная ситуация произошла на рейсе ВолгоградМосква. По данным источника, воздушное судно уже готовилось к отправлению и следовало в сторону взлетно-посадочной полосы, как вдруг один из пассажиров вскочил со своего места и начал нецензурно выражаться в адрес попутчиков и членов экипажа.

На кадрах видно, как пьяный мужчина ругается со стюардессами и другими пассажирами. В какой-то момент дебошир начал угрожать сидящим рядом людям, заявляя, что он «не простой человек». Дело едва не дошло до потасовки, однако буйного россиянина вовремя успокоила его супруга.

В итоге лайнер вернули обратно на стоянку, а нарушителя вместе с женой вывели из самолета сотрудники полиции. Рейс в российскую столицу был задержан, некоторые пассажиры опоздали на стыковочные вылеты.

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    Фариза Бацазова
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