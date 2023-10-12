Росавиация открыла горячую линию для желающих покинуть Израиль россиян
Росавиация открыла горячую линию по информированию россиян в Израиле
Росавиация открыла горячую линию для информирования российских граждан, желающих в ближайшее время покинуть Израиль. Об этом пишет пресс-служба агентства в Telegram-канале.
В организации напомнили, что российские авиакомпании «Азимут» и Red Wings продолжают выполнять ежедневные полеты между Израилем и Россией.
Отмечается, что по всем интересующим вопросам россиянам следует обращаться по номеру +7 (800) 200-40-01.
11 октября стало известно, что примерно 160 российских граждан обратились в посольство в Израиле с целью покинуть территорию страны.