Росавиация открыла горячую линию для желающих покинуть Израиль россиян

Росавиация открыла горячую линию по информированию россиян в Израиле

Росавиация открыла горячую линию для информирования российских граждан, желающих в ближайшее время покинуть Израиль. Об этом пишет пресс-служба агентства в Telegram-канале.

В организации напомнили, что российские авиакомпании «Азимут» и Red Wings продолжают выполнять ежедневные полеты между Израилем и Россией.

Отмечается, что по всем интересующим вопросам россиянам следует обращаться по номеру +7 (800) 200-40-01.

11 октября стало известно, что примерно 160 российских граждан обратились в посольство в Израиле с целью покинуть территорию страны.