Россиянам дали советы по защите от бушующей в Азии лихорадки Денге

Иммунолог Жемчугов: при поездках в Азию следует опасаться комаров

Врач-иммунолог и доктор медицинских наук Владислав Жемчугов рассказал российским туристам, как защититься от лихорадки Денге во время поездок в тропические страны. Советы по защите от бушующей в Азии инфекции он дал в разговоре с телеканалом «Звезда».

Специалист напомнил, что лихорадка Денге — опасное вирусное заболевание, которое бушует в приэкваториальной зоне на протяжении нескольких лет. Переносчиком тяжелого вируса являются комары. Проявляется он как многие вирусные болезни — для него характерны высокая температура и головная боль.

При этом медик отметил, что путешественники все-таки могут свести к минимуму риск заражения, если будут соблюдать все меры предосторожности. Так, в частности, им следует опасаться комаров, а при вечерних прогулках одеваться так, чтобы открытых частей тела было как можно меньше.

Туристам в поездках в тропические азиатские страны необходимо иметь при себе одежду с воротником, манжетами и брюки. Более того, Жемчугов посоветовал россиянам использовать мази, кремы, а также жидкость против комаров.

Ранее в октябре министерство здравоохранения Индонезии испугалось нового опасного вируса Нипах и ввело на острове Бали строгую проверку при въезде. Он активно распространился в Индии, из-за чего власти индонезийского острова приняли меры по выявлению больных. Туристов, приехавших из районов, где наблюдается вспышка инфекции, будут отравлять в больницы прямо из аэропорта.

