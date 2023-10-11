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20:04, 11 октября 2023Путешествия

На популярном у россиян курорте испугались нового опасного вируса

На Бали ввели проверку для туристов при въезде из-за вируса Нипах

Фото: Unsplash

Министерство здравоохранения Индонезии испугалось нового опасного вируса Нипах и ввело на острове Бали строгую проверку при въезде. Об этом сообщает The Bali Sun.

По информации издания, вирус летучих мышей активно распространился в Индии, из-за чего власти индонезийского острова приняли меры по выявлению больных. Туристов, приехавших из районов, где наблюдается вспышка вируса Нипах, будут отравлять в больницы прямо из аэропорта. Всех прибывающих на популярный курорт проверят на наличие температуры и инфекции дыхательных путей.

«Специально для вируса Нипах была подготовлена ​​команда неврологов и хирургов, поскольку вирус может поражать мозг», — заявил глава Минздрава провинции Бали И Ньоман Ги Аном.

На данный момент в Индонезии не было обнаружено ни одного случая заболевания этим вирусом.

За последние годы в Индонезии наблюдались вспышки полиомиелита (2005 год), африканской чумы свиней (АЧС, 2020 год) и ящура (2022 год).

Ранее отдыхающих в Таиланде туристов предупредили о вспышке нового опасного вируса — Чикунгунья.

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    Зарина Дзагоева
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