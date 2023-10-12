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08:01, 12 октября 2023Интернет и СМИ

Россиянам назвали лучший способ защититься от хакеров

«Мультифактор»: аккаунты лучше защищать многофакторной аутентификацией

Фото: Unsplash

Лучшим способом защиты аккаунтов в соцсетях, мессенджерах и приложениях является не создание длинного пароля, а использование дополнительных способов аутентификации. Об этом в беседе с «Лентой.ру» заявил операционный директор компании «Мультифактор» Виктор Чащин.

«Многие исследователи предлагают пользователям делать свои пароли длиннее, чтобы их было труднее угадать и взломать. Я с этим не согласен, поскольку защитить свои данные можно еще проще — с помощью многофакторной аутентификации. Даже подобрав или как-то иначе получив ваши логин и пароль, злоумышленник не сможет зайти в ваш аккаунт», — констатировал Чащин.

Он добавил, что в качестве дополнительного фактора могут быть использованы push-уведомления в мобильном приложении или мессенджере, а также одноразовые коды или СМС. Некоторые также используют биометрические данные (в том числе отпечатки пальцев), токены и другие способы подтверждения личности.

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«Если пользователь не может настроить дополнительную аутентификацию самостоятельно, можно обратиться за помощью в службу поддержки сервиса, которым он пользуется. Это избавит человека от необходимости придумывать и запоминать сложные пароли, обеспечив при этом надежную защиту данных», — заключил Чащин.

Ранее эксперты западной компании Specops Software поделились результатами исследования, в ходе которого выяснили, что 85 процентов взломанных паролей состояли из 12 символов и менее. Всего было проанализировано 800 миллионов скомпрометированных паролей.

Тем временем онлайн-мошенники начали обманывать россиян, используя фейковые приложения, в которых обещают быстрый заработок. После того как жертва вносит средства на счет, приложение блокируется, а мошенник исчезает.

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    Вениамин Лыков
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