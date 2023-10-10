Юристка предупредила о новом способе онлайн-мошенничества

Юристка Фролова рассказала о мошеннических приложениях

Онлайн-мошенники начали обманывать россиян, используя специальные приложения для, якобы, быстрого заработка. После того, как жертва вносит средства на счет, приложение блокируется, а мошенник исчезает. Об этом «Ленте.ру» рассказала юристка Анна Фролова.

«Теперь альфонсы-мошенники орудуют в телеграм-чатах, где открыт список подписчиков, — сказала юристка. — Схема простая: мошенники делают рассылку по участникам каналов [предпринимателей], чаще всего это девушки и женщины, начинают общение [с предложения познакомиться и пообщаться на тему бизнеса]. Подобное сообщение для девушки предпринимателя на первый взгляд не вызывает опасений, ведь ей предлагают просто рассказать о сфере своей деятельности».

Мошенник, по словам Фроловой, может рассказать, как построил бизнес-империю и вышел на стабильный пассивный доход. Вскоре он предлагает поделиться секретом своего успеха, для этого жертве нужно всего лишь установить специальное приложение. Преступник даже может предложить заплатить первые 100 долларов для того, чтобы расположить к себе и внушить доверие.

Через сутки 100 долларов превращаются в 150. Жертве предлагают попробовать вывести деньги себе на карту, и она выводит. После чего птичка в клетке, азарт просыпается, все идет по накатанной, предлагается вложить больше, взять кредит и так далее. Когда денег у девушки уже нет просто, блокируется приложение, доступ к кошельку, и пропадает с радаров альфонс Анна Фролова юристка

Фролова предупредила: если человек перевел деньги, взятые в кредит, компенсировать их банк не сможет. Необходимо срочно обратиться в отделение полиции по месту открытия счета, с которого переводились средства.

«В этом случае вам поможет процедура "банкротства физических лиц", стоимость процедуры составит от 20 до 30 процентов суммы задолженности. Это самый безопасный и верный выход из ситуации, если вы оказались в тяжелом материальном положении», — сказала юристка.

Также, по ее словам, можно попытаться взыскать деньги через суд. Если средства были переведены на карту физического лица, нужно обратиться к юристу для того, чтобы проверить активы мошенников и установить их личности.

Ранее сообщалось, что телефонные мошенники начали обзванивать жителей под видом сотовых операторов с требованием продлить истекающий договор на номер телефона. В действительности договоры, которые заключаются абонентом с сотовыми операторами, не предусматривают ограниченного срока пользования номером.