Россиянам рассказали о подготовке роз к зиме

Агроном Терентьев: на зиму можно не укрывать морозоустойчивые сорта роз

На зиму дачники могут не укрывать морозоустойчивые сорта роз. Об этом рассказал «АиФ» агроном Денис Терентьев.

Он заявил, что дачник может попробовать приучить такие розы зимовать без укрытия либо проводить холодное время года с минимальным укрытием. Если в течение нескольких сезонов все будет хорошо, можно попробовать закалять сорта, которые стоят в шкале морозоустойчивости на ступень ниже. Специалист отметил, что розы из группы чайно-гибридных всегда требуют укрытия.

Терентьев рекомендовал обрезать розы до почвы, если дачник хочет совсем не укрывать их на зиму. Далее нужно убедиться, что место прививки заглублено правильно, то есть глубина составляет четыре сантиметра. Если нет, прививку надо заглубить до указанной величины. Затем розы нужно окучить. Если осень была сухой и теплой, подойдет полив из расчета не менее 50 литров на куст.

Агроном также рекомендовал следить за снежным покровом над растениями и восполнять его. Он также указал, что в малоснежных и ветреных местностях растения на зиму лучше укрывать.

Ранее дачникам дали советы о том, как укрывать зимой растения, которым сложно пережить холод. Для укрытия рекомендуется комбинировать натуральные материалы с синтетическими. Например, сначала можно уложить слой из лапника или соломы, затем нетканый материал, а сверху — полиэтилен.