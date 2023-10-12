Россияне назвали лучших российских актеров и актрис

Россияне назвали Константина Хабенского и Юлию Пересильд актерами 2023 года

Названы лучшие российские актеры и актрисы по версии россиян в 2023 году. Об этом свидетельствуют данные опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Первое место среди актеров занял Константин Хабенский, набравший 12 процентов голосов. В тройку лучших также вошли Сергей Безруков и Владимир Машков, за которых проголосовало по 11 процентов опрошенных. 6 процентов респондентов проголосовало за Александра Петрова, а Никита Михалков, Павел Прилучный и Евгений Миронов набрали по 4 процента.

Лучшей актрисой года по версии россиян в этом году стала Юлия Пересильд, набравшая 11 процентов голосов. Примечательно, что годом ранее за артистку проголосовало лишь 2 процента. По данным сайта, лидерство в рейтинге актрисе обеспечила роль в снятом в космосе фильме «Вызов».

В пятерку лучших актрис года также вошли Светлана Ходченкова (5 процентов), Екатерина Гусева и Елизавета Боярская (каждая набрала по 4 процента), а также Мария Куликова, Любовь Аксенова, Анна Ковальчук и Ирина Пегова, за каждую из которых проголосовало по 3 процента россиян.

Лучшими фильмами россияне признали «Чебурашку» (11 процентов голосов) и «Вызов» (9 процентов), а среди сериалов большую часть голосов получили «След», «Пес», «Первый отдел», «Доктор Краснов» и «Папины дочки. Новые».

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