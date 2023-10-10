Ремарк и Толстой стали самыми читаемыми авторами среди россиян

Названы самые читаемые среди россиян авторы. Об этом свидетельствуют данные исследования СберУниверситета, передает «Газета.Ru».

Сообщается, что самыми популярными авторами у жителей России являются Эрих Мария Ремарк, Лев Толстой, Федор Достоевский и Джордж Оруэлл. Наибольшая часть респондентов (56 процентов) предпочитает изучать образовательную литературу, а еще 44 процента, большинство из которых — женщины, — художественную. Мужчины, согласно исследованиям, больше читают научную, научно-популярную или техническую литературу.

В среднем россияне читают от 7 до 12 книг в год. 78 процентов опрошенных отмечают, что хотели бы читать больше. 62 процента читают ради личного развития, а 38 — воспринимают чтение как отдых и развлечение.

Отвечая на вопрос о том, что мешает опрошенным читать больше, 11 процентов респондентов заявили о высокой стоимости книг, 17 — о трудности сосредоточиться во время изучения произведений, а 42 — о нехватке времени.

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