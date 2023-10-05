Лауреатом Нобелевской премии по литературе стал норвежский драматург Юн Фоссе

Объявлен лауреат Нобелевской премии по литературе за 2023 год. Им стал норвежский драматург Юн Фоссе. Об этом в ходе онлайн-трансляции объявили представители Нобелевской ассамблеи Каролинского института.

Согласно заявлению Нобелевского комитета, писатель стал лауреатом за «новаторские пьесы и прозу, которые выражают невыразимое». Отмечается, что работы писателя охватывают разные жанры.

Литературная карьера 64-летнего Фоссе началась в 1983 году с публикации романа «Красное, черное», в 1994-м вышла его первая пьеса под названием «И мы никогда не расстанемся».

В 2022 году лауреатом Нобелевской премии по литературе стала французская писательница Анни Эрно. Отмечалось, что «ее работы бескомпромиссны и написаны простым языком», а сама Эрно «верит в освободительную силу литературы».