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14:36, 5 октября 2023Культура

Объявлен лауреат Нобелевской премии по литературе

Лауреатом Нобелевской премии по литературе стал норвежский драматург Юн Фоссе

Фото: Dia Dipasupil / Getty Images

Объявлен лауреат Нобелевской премии по литературе за 2023 год. Им стал норвежский драматург Юн Фоссе. Об этом в ходе онлайн-трансляции объявили представители Нобелевской ассамблеи Каролинского института.

Согласно заявлению Нобелевского комитета, писатель стал лауреатом за «новаторские пьесы и прозу, которые выражают невыразимое». Отмечается, что работы писателя охватывают разные жанры.

Литературная карьера 64-летнего Фоссе началась в 1983 году с публикации романа «Красное, черное», в 1994-м вышла его первая пьеса под названием «И мы никогда не расстанемся».

В 2022 году лауреатом Нобелевской премии по литературе стала французская писательница Анни Эрно. Отмечалось, что «ее работы бескомпромиссны и написаны простым языком», а сама Эрно «верит в освободительную силу литературы».

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    Варвара Кошечкина
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