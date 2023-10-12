Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
08:29, 12 октября 2023Силовые структуры

Россиянка избила дочь за плохие оценки и получила 3,5 года условно

На Камчатке осудили на 3,5 года условно мать, избивавшую дочь за плохие оценки

Фото: pixabay.com

В Петропавловске-Камчатском суд приговорил к 3,5 года лишения свободы условно местную жительницу, избивавшую маленькую дочь. Об этом «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета России (СКР) по Камчатскому краю.

Россиянка признана виновной по пункту «г» части 2 статьи 117 («Истязание») и статьи 156 («Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего») УК РФ. Ей назначен испытательный срок на 2,5 года.

По данным ведомства, с 2020 по 2022 год мать регулярно избивала девочку за плохие оценки. Она могла это делать даже при других людях.

Ранее стало известно, что в Ханты-Мансийске следователи возбудили уголовное дело в отношении 37-летнего местного жителя, который систематически избивал семилетнего ребенка, находящегося у него на иждивении.

Что думаешь? Оцени!
    Екатерина Кашурникова
    Обсудить
    Последние новости

    В Белгороде обломки беспилотника упали на жилые дома. Погибли три человека, включая ребенка. Что известно?

    ВСУ покинули несколько опорных пунктов

    Стало известно о судьбе наградного оружия Пригожина

    Названы притягивающие абьюзеров черты характера

    Российский чиновник сломал нос коллеге за неотправленное письмо

    Пресс-секретарь Байдена учинила скандал на брифинге

    Названа неочевидная причина измен в счастливом браке

    Модель едва не стала причиной автомобильной аварии из-за огромной груди

    Россиянка избила дочь за плохие оценки и получила 3,5 года условно

    Стало известно о подготовке Кремлем реформы набора чиновников

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости