Россиянка избила дочь за плохие оценки и получила 3,5 года условно

На Камчатке осудили на 3,5 года условно мать, избивавшую дочь за плохие оценки

В Петропавловске-Камчатском суд приговорил к 3,5 года лишения свободы условно местную жительницу, избивавшую маленькую дочь. Об этом «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета России (СКР) по Камчатскому краю.

Россиянка признана виновной по пункту «г» части 2 статьи 117 («Истязание») и статьи 156 («Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего») УК РФ. Ей назначен испытательный срок на 2,5 года.

По данным ведомства, с 2020 по 2022 год мать регулярно избивала девочку за плохие оценки. Она могла это делать даже при других людях.

Ранее стало известно, что в Ханты-Мансийске следователи возбудили уголовное дело в отношении 37-летнего местного жителя, который систематически избивал семилетнего ребенка, находящегося у него на иждивении.