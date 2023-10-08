Россиянин систематически избивал ребенка и попал под стражу

В Ханты-Мансийске следователи возбудили дело против мужчины, избивавшего ребенка

В Ханты-Мансийске следователи возбудили уголовное дело в отношении 37-летнего местного жителя, который систематически избивал семилетнего ребенка, находящегося у него на иждивении. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

Мужчина проходит обвиняемым по пункту «г» части 2 статьи 117 УК РФ («Истязание, совершенное в отношении несовершеннолетнего»). Его отправили под стражу.

По версии следствия, делал это мужчина в разные периоды 2023 года. В частности, он бил ребенка ладонью по затылку и спине.

Ранее в Москве полиция задержала 22-летнюю мать, которая вместе со своим сожителем избивала годовалого ребенка. Девушка рассказала, что семье постоянно не хватало денег, поэтому она не всегда кормила сына. Также она не следила за его режимом.