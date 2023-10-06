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15:56, 6 октября 2023Силовые структуры

Молодая россиянка и ее сожитель систематически били ребенка и не кормили его

В Москве полиция задержала 22-летнюю мать, которая избивала годовалого ребенка

Фото: Максим Поляков / Коммерсантъ

В Москве полиция задержала 22-летнюю мать, которая вместе со своим сожителем систематически избивала годовалого ребенка. Об этом «Ленте.ру» сообщила представитель столичной прокуратуры Людмила Нефедова.

Девушка подозревается в совершении преступления, предусмотренного пунктами «г» и «е» части 2 статьи 117 («Истязание») УК РФ. В ближайшее время суд рассмотрит вопрос об избрании ей меры пресечения.

Задержанная рассказала, что семье постоянно не хватало денег, поэтому она не всегда кормила сына. Также она не следила за его режимом.

3 октября в квартире жилого дома на Новокуркинском шоссе сотрудники московской прокуратуры обнаружили годовалого ребенка, к которому систематически применялось насилие. Соседи вызвали правоохранителей после того, как услышали его плач.

Позднее сообщалось, что следователи возбудили дело, подозреваемым по которому проходит 40-летний сожитель матери мальчика. Мужчине предъявлено обвинение и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

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