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20:23, 3 октября 2023Силовые структуры

Сожитель россиянки систематически истязал ее ребенка и попал под следствие

В Москве следователи возбудили дело из-за истязаний годовалого ребенка

Фото: Максим Поляков / Коммерсантъ

В Москве следователи возбудили дело из-за истязаний годовалого ребенка. Об этом «Ленте.ру» сообщили в столичном управлении Следственного комитета России (СКР).

Подозреваемым по этому делу проходит сожитель матери мальчика. Мужчину задержали и доставили на допрос. Ребенок с мамой находятся в больнице. Жизни и здоровью малыша ничего не угрожает.

Ранее в квартире жилого дома на Новокуркинском шоссе сотрудники московской прокуратуры обнаружили годовалого ребенка, к которому систематически применялось насилие. Соседи вызвали правоохранителей после того, как услышали его плач.

Сейчас следователи устанавливают все обстоятельств и причин произошедшего. В столичной прокуратура рассказали, что семья не создала для мальчика надлежащих условий проживания — в квартире беспорядок и нет продуктов.

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    Варвара Митина
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